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عربي-دولي
موسكو تكثف هجماتها.. طائرات مسيّرة روسية تقصف منشآت للطاقة في أوكرانيا
Lebanon 24
20-07-2024
|
03:57
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أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم السبت، ان روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على أوكرانيا وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال الدولة.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا فوق 5 مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد.
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وقال مسؤولون إقليميون إن إحدى الطائرات الروسية المسيرة أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت أخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف.
وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات.
ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات، وفقا لوكالة رويترز.
وتكثف القوات الروسية هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ مارس مما أدى إلى تعطل نحو نصف عمليات توليد الطاقة المتاحة وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن الملايين.
بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت 26 مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة روستوف.(سكاي نيوز)
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