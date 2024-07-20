في بنغلادش.. الشرطة تطلق النار على متظاهرين

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أطلقت الشرطة في بنغلادش النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، اليوم السبت، على ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في الموقع.وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، متحدين حظرا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت لمحاولة احتواء الاضطرابات.ويأتي حظر التجول بعد أكثر الأيام دموية في بنغلادش حتى الآن خلال أسابيع الاحتجاجات على الرغم من حظر التجمعات العامة، وفقا للأسوشيتد برس.وتختلف التقارير حول عدد الأشخاص الذين قتلوا، أمس الجمعة، حيث ذكرت قناة سوموي التلفزيونية أن عدد الضحايا بلغ 43 قتيلا. وشاهد مراسل الأسوشيتدبرس 23 جثة في كلية الطب ومستشفى دكا، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد سقطوا جميعهم يوم الجمعة.