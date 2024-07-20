ضربة بحرية جديدة.. سفينة تتعرض لهجومين قبالة اليمن!

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغاً عن هجومين على سفينة على بعد 64 ميلاً بحريا شمال غربي المخا باليمن مما ألحق أضراراً طفيفة بالسفينة.



وأبلغ ربان السفينة عن وقوع "هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة".

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كذلك، قال الربان إن "السفينة وطاقمها بخير".



وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم السبت أن الهيئة تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة. وأبلغ ربان السفينة عن وقوع "هجومين، الأول بواسطة طائرة مسيرة انفجرت على مقربة من السفينة مما أدى إلى أضرار طفيفة، والثاني بواسطة زورق مسير انفجر أيضا بالقرب من السفينة".كذلك، قال الربان إن "السفينة وطاقمها بخير".وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم السبت أن الهيئة تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية حدثت في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأشار الهيئة إلى أنّ تلك الواقعة لا تزال قيد التحقيق، بحسب ما أفادت في بيان.

وفي وقت سابق اليوم السبت أيضاً، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 61 ميلا بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن، مشيرة إلى أنها تُحقق في الأمر.