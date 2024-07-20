بايدن لن يتنحى قبل زيارة نتنياهو واشنطن.. هذا ما قالته مصادر مقربة منه

"نيويورك تايمز".

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أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن بوجود اعتقاد بأنه لن يتنحى عن السباق الرئاسي قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وفقوأشارت المصادر إلى أن بايدن لا يرغب في منح نتنياهو الرضا نظراً لتوتر علاقتهما مؤخراً.