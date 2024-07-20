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عربي-دولي

بايدن لن يتنحى قبل زيارة نتنياهو واشنطن.. هذا ما قالته مصادر مقربة منه

Lebanon 24
20-07-2024 | 05:40
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أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن بوجود اعتقاد بأنه لن يتنحى عن السباق الرئاسي قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وفق

"نيويورك تايمز".


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وأشارت المصادر إلى أن بايدن لا يرغب في منح نتنياهو الرضا نظراً لتوتر علاقتهما مؤخراً.
 
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