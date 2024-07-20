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عربي-دولي

أردوغان: لا فائدة من استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص

Lebanon 24
20-07-2024 | 06:23
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 أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور الشطر الشمالي من قبرص، في الذكرى الخمسين للغزو التركي أنه لا يرى أي فائدة في مواصلة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة حول مستقبل الجزيرة المتوسطية، بحسب "فرانس برس".
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وقال أردوغان في "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد "لا فائدة لأي طرف في القول لنواصل المفاوضات حيث تركناها في سويسرا قبل سنوات" مضيفا أنه ينبغي أن يجلس القبارصة الأتراك "على قدم المساواة" مع نظرائهم من جمهورية قبرص المعترف به دولياً.
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