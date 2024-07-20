وسط ارتفاع الدولار.. ما جديد أسعار الذهب؟

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وجاء ذلك عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أيلول.وخلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالمعاملات الفورية بنسبة 0.44 بالمئة، لتستقر عند مستوى 2400 دولارا للأونصة.وبلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء، فيما تراجع خلال تداولات الجمعة بنسبة 1.81 بالمئة.وزاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة، وكذلك صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.وتشير هذه التصريحات إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً في وقت تزداد فيه جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً مع خفض الفائدة.