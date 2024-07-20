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إقتصاد

نظرة إيجابية.. "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لتركيا

Lebanon 24
20-07-2024 | 07:39
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رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا بواقع درجتين دفعة واحدة من "B3" إلى "B1".


وقالت الوكالة في بيان، إن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B1" كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية.
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ولفت البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.


وأضاف: "بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025".


وشدد البيان على أن البنك المركزي التركي زاد بسرعة مصداقية سياسته النقدية، ما ساعد على استعادة الثقة بالليرة التركية.


وأكد أن الموقف السياسي المتشدد قلل بشكل كبير من الهشاشة الخارجية العالية لتركيا، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ميزان المخاطر التصاعدي.

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