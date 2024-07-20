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الرئيس القبرصي: لا خيار سوى بإعادة توحيد الجزيرة

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:07
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أكد الرئيس القبرصي أن إعادة توحيد الجزيرة هو المسار الوحيد للمضي قدما، وذلك بعد 50 عاما على الغزو التركي الذي قسم الجزيرة المتوسطية إلى شطرين. بحسب "فرانس برس".
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وصرح الرئيس نيكوس خريستودوليدس للصحافيين إن "لا خيار" سوى إعادة التوحيد، في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا إن لا فائدة من استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن مستقبل قبرص "من حيث تركناها".
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