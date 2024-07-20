التساؤلات تتزايد.. كروكس تمكن من تحليق "درون" قبل محاولة اغتيال ترامب!

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كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الشاب الذي حاول قتل المرشح الجمهوري دونالد ترامب تمكن من تحليق طائرة بدون طيار والتقاط لقطات جوية لموقع التجمع الانتخابي في غرب بنسلفانيا قبل فترة قصيرة من خطاب الرئيس السابق، مما يثير التساؤلات بشأن الفجوات الأمنية الكبيرة قبل محاولة اغتياله.بحسب التقرير، قام توماس ماثيو كروكس ببرمجة الطائرة بدون طيار للطيران فوق موقع الحدث في 13 تموز.وأطلق كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، ست رصاصات من سطح مبنى يبعد حوالي 400 قدم عن مكان تجمع ترامب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة، وترك ترامب بجروح طفيفة في الأذن.وقتل كروكس على يد فريق قناصة الخدمة السرية، ولا تزال دوافعه غير معروفة.وتجري حاليًا تحقيقات متعددة لمعرفة كيف تمكن المسلح من الصعود إلى سطح مبنى وفتح النار باستخدام بندقية AR-15.وبدأت رجال الشرطة تشك في كروكس قبل أكثر من ساعة من الهجوم عندما رأوه يتجول حول التجمع حاملاً جهاز تحديد المسافات وحقيبة ظهر، لكن لم يعترضه أحد.وبحسب الصحيفة، تلقى كروكس في الأشهر الأخيرة عدة طرود إلى منزله مكتوب عليها "مواد خطرة".كما أجرى بحثًا عبر الإنترنت عن مواعيد تجمعات ترامب، وأيضًا بحث عن معلومات حول المؤتمر الديمقراطي القادم والرئيس بايدن، مما يوفر دلائل متضاربة للمحققين حول الأيديولوجية التي قد يكون ينتمي إليها.