Advertisement

عربي-دولي

التساؤلات تتزايد.. كروكس تمكن من تحليق "درون" قبل محاولة اغتيال ترامب!

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1224647-638570859364041994.jpg
Doc-P-1224647-638570859364041994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الشاب الذي حاول قتل المرشح الجمهوري دونالد ترامب تمكن من تحليق طائرة بدون طيار والتقاط لقطات جوية لموقع التجمع الانتخابي في غرب بنسلفانيا قبل فترة قصيرة من خطاب الرئيس السابق، مما يثير التساؤلات بشأن الفجوات الأمنية الكبيرة قبل محاولة اغتياله.
Advertisement

بحسب التقرير، قام توماس ماثيو كروكس ببرمجة الطائرة بدون طيار للطيران فوق موقع الحدث في 13 تموز.

وأطلق كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، ست رصاصات من سطح مبنى يبعد حوالي 400 قدم عن مكان تجمع ترامب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة، وترك ترامب بجروح طفيفة في الأذن.

وقتل كروكس على يد فريق قناصة الخدمة السرية، ولا تزال دوافعه غير معروفة.

وتجري حاليًا تحقيقات متعددة لمعرفة كيف تمكن المسلح من الصعود إلى سطح مبنى وفتح النار باستخدام بندقية AR-15.

وبدأت رجال الشرطة تشك في كروكس قبل أكثر من ساعة من الهجوم عندما رأوه يتجول حول التجمع حاملاً جهاز تحديد المسافات وحقيبة ظهر، لكن لم يعترضه أحد.
 
 وبحسب الصحيفة، تلقى كروكس في الأشهر الأخيرة عدة طرود إلى منزله مكتوب عليها "مواد خطرة".

كما أجرى بحثًا عبر الإنترنت عن مواعيد تجمعات ترامب، وأيضًا بحث عن معلومات حول المؤتمر الديمقراطي القادم والرئيس بايدن، مما يوفر دلائل متضاربة للمحققين حول الأيديولوجية التي قد يكون ينتمي إليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:09 | 2024-07-20
10:00 | 2024-07-20
09:59 | 2024-07-20
09:56 | 2024-07-20
09:31 | 2024-07-20
09:23 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24