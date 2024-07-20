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عربي-دولي

بعد محاولة اغتياله.. أول مؤتمر انتخابي لترامب ونائبه في ميشيغان

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:59
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يحضر المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أول مؤتمر انتخابي منذ نجاته من محاولة اغتيال في الأسبوع الماضي، وحصوله رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

وسيظهر ترامب في غراند رابيدس بميشيغان، الولاية المتأرجحة، ومعه مرشحه الجديد لمنصب نائب الرئيس السناتور جيه.دي. فانس من ولاية أوهايو. 
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وقال مسؤولون في الحزب الجمهوري خلال مؤتمر ترشيح ترامب في ميلووكي منذ أيام إن مواجهته للموت السبت الماضي غيرته، وأنه عندما ألقى خطاب قبول ترشحه مساء الخميس دعا إلى الوحدة.

ورغم أن ترامب استهل خطابه بدعوة إلى الوحدة، ونبذ الخلافات، كان معظم خطابه عن قائمة معروفة من المظالم إلى جانب هجومه على المعارضين.

ولم يتضح نوع الخطاب الذي سيلقيه ترامب اليوم لكن أنصاره يتدفقون عادة على مثل هذه التجمعات للاستماع إلى خطابه المعروف بالتحريض.

وسيعتلي ترامب وفانس المنصة في غراند رابيدس بعد اتحاد الحزب الجمهوري خلفهما في أعقاب مؤتمر إعلان الترشيح.
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