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إقتصاد

رقم قياسي للتجارة الصينية.. هذا ما سجلته في 6 اشهر

Lebanon 24
20-07-2024 | 10:09
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أظهرت  نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك في بلدية بكين ان العاصمة الصينية سجلت رقماً قياسياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.
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ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل 8.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.


وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً هاماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.

وبشكل عام، ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في حزيران بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في ايار.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في ايار، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، وذلك رغم القيود الغربية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.

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