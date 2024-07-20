سرب من المقاتلات الاسرائيلية يحلق فوق البحر الأحمر!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية، اليوم السبت، بأن سربا من المقاتلات الاسرائيلية تحلق فوق البحر الأحمر.

وأشارت الى ان المقاتلات ترافقها طائرات للتزود بالوقود.