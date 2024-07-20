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عربي-دولي
سرب من المقاتلات الاسرائيلية يحلق فوق البحر الأحمر!
Lebanon 24
20-07-2024
|
10:41
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية، اليوم السبت، بأن سربا من المقاتلات الاسرائيلية تحلق فوق البحر الأحمر.
وأشارت الى ان المقاتلات ترافقها طائرات للتزود بالوقود.
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