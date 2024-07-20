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عربي-دولي

سرب من المقاتلات الاسرائيلية يحلق فوق البحر الأحمر!

Lebanon 24
20-07-2024 | 10:41
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية، اليوم السبت، بأن سربا من المقاتلات الاسرائيلية تحلق فوق البحر الأحمر.
 
 
وأشارت الى ان المقاتلات ترافقها طائرات للتزود بالوقود.

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