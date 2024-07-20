تفاصيل جديدة عن "هجوم اليمن".. ماذا استهدف وكيف تحركت "طائرات إسرائيل"؟

تتوالى المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الحديدة في اليمن، اليوم السبت، وذلك رداً على ما أسمته إسرائيل "الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية".

وفي بيان رسمي له، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية هاجمت أهدافاً عسكرية لجماعة الحوثي بمدينة الحديدة الساحلية، مشيراً إلى أنَّ "تنفيذ العملية جاء بعد أشهرٍ من ضبط النفس في مواجهة هجمات الحوثيين التي شملت إطلاق عشرات الصواريخ"، وقال: "يُعتبر ميناء الحديدة بنية تحتية إرهابية وهدفاً عسكرياً مشروعاً، ويستخدمه الحوثيون للحصول على الأسلحة".

وأكمل: "الميناء كان يتمتع في السابق بالحصانة لأن المساعدات الإنسانية تصل إليه، وأغلبها كان يذهب عملياً إلى الحوثيين وليس إلى المواطنين اليمنيين".

وتابع: "ليس لدى إسرائيل أي شيء ضد مواطني اليمن. إسرائيل لا تريد حرباً إقليمية لكنها ستواصل حماية مواطنيها من الهجمات. الهجوم الذي شنه الحوثيون على تل أبيب تجاوز كل الخطوط الحمراء ولهذا السبب رددنا عليه بعد 9 أشهر من ضبط النفس".

وختم: "ستتحرك إسرائيل في كل مكان لحماية مواطنيها وسيادتها".

نتنياهو يتابع

وبعد تنفيذ الضربات، جرى تناقل مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يتابعان من غرفة العمليات الغارات على الحديدة.

بدوره، ذكر موقع "آكسيوس" الأميركي أنّ نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً اليوم السبت للموافقة على الضربة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عُقد لم يكن عادياً.

"اسرائيل تصرفت بمفردها"

وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن بشكل مباشر، وهي دولة تبعد عنها أكثر من ألف ميل.

وفي السياق، ذكر موقع "آكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "الضربة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تمّ تشكيله لمواجهة هجمات الحوثيين".

كذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الضربة في اليمن كانت عملاً إسرائيلياً بحتاً".

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تصريحاتٍ من مصادر لم تسمها قائلة إن مسؤولين أميركيين قالوا إن "إسرائيل تصرفت بمفردها" على صعيد ضربة الحديدة.

قتلى وجرحى

في غضون ذلك، قال شهود عيان لموقع "العربي الجديد" إن الكهرباء انقطعت عن مناطق واسعة من مدينة الحديدة في اليمن نتيجة الهجوم الذي قالوا إنه "استهدف محطة كهرباء".

بدورها، أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثين عن سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.

من جهتها، ذكرت قناة "الحدث" أن هجوم الحديدة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 شخصاً.

الطائرات انطلقت من قاعدة النقب

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية عديدة أنّ 12 طائرة إسرائيلية بينها مقاتلات من طراز "إف 35" شاركت في الهجوم على الحديدة.



وقالت تقارير إسرائيلية، إن الطائرات التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.

من ناحيتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرات التي شنت الهجوم تزودت بالوقود في الجو، في حين أن تحليقها كان على علو منخفض لتجنب الرادارات، كاشفة أن الأهداف التي تم قصفها تشمل مستودعات الأسلحة الكيميائية الإيرانية التي حاول الحوثيون إخفاءها، وكذلك مستودعات النفط. بالإضافة إلى ذلك، تمت مهاجمة مطار في مكان الاستهداف لتدمير طرق نقل الأسلحة الكيميائية من إيران إلى اليمن، بحسب ما زعمت "يديعوت".





