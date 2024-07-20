Advertisement

عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن "هجوم اليمن".. ماذا استهدف وكيف تحركت "طائرات إسرائيل"؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1224714-638571027405996070.jpg
Doc-P-1224714-638571027405996070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتوالى المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الحديدة في اليمن، اليوم السبت، وذلك رداً على ما أسمته إسرائيل "الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية".
 
وفي بيان رسمي له، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية هاجمت أهدافاً عسكرية لجماعة الحوثي بمدينة الحديدة الساحلية، مشيراً إلى أنَّ "تنفيذ العملية جاء بعد أشهرٍ من ضبط النفس في مواجهة هجمات الحوثيين التي شملت إطلاق عشرات الصواريخ"، وقال: "يُعتبر ميناء الحديدة بنية تحتية إرهابية وهدفاً عسكرياً مشروعاً، ويستخدمه الحوثيون للحصول على الأسلحة".
 
وأكمل: "الميناء كان يتمتع في السابق بالحصانة لأن المساعدات الإنسانية تصل إليه، وأغلبها كان يذهب عملياً إلى الحوثيين وليس إلى المواطنين اليمنيين". 
 
وتابع: "ليس لدى إسرائيل أي شيء ضد مواطني اليمن. إسرائيل لا تريد حرباً إقليمية لكنها ستواصل حماية مواطنيها من الهجمات. الهجوم الذي شنه الحوثيون على تل أبيب تجاوز كل الخطوط الحمراء ولهذا السبب رددنا عليه بعد 9 أشهر من ضبط النفس".
 
وختم: "ستتحرك إسرائيل في كل مكان لحماية مواطنيها وسيادتها".
 
نتنياهو يتابع 
 
وبعد تنفيذ الضربات، جرى تناقل مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي يتابعان من غرفة العمليات الغارات على الحديدة.
 
بدوره، ذكر موقع "آكسيوس" الأميركي أنّ نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً اليوم السبت للموافقة على الضربة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عُقد لم يكن عادياً.
 
Advertisement
"اسرائيل تصرفت بمفردها"
 
وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن بشكل مباشر، وهي دولة تبعد عنها أكثر من ألف ميل.
 
وفي السياق، ذكر موقع "آكسيوس" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "الضربة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تمّ تشكيله لمواجهة هجمات الحوثيين". 
 
كذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الضربة في اليمن كانت عملاً إسرائيلياً بحتاً".
 
من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تصريحاتٍ من مصادر لم تسمها قائلة إن مسؤولين أميركيين قالوا إن "إسرائيل تصرفت بمفردها" على صعيد ضربة الحديدة.
 
قتلى وجرحى
 
في غضون ذلك، قال شهود عيان لموقع "العربي الجديد" إن الكهرباء انقطعت عن مناطق واسعة من مدينة الحديدة في اليمن نتيجة الهجوم الذي قالوا إنه "استهدف محطة كهرباء".
 
بدورها، أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثين عن سقوط قتلى وجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية.
 
من جهتها، ذكرت قناة "الحدث" أن هجوم الحديدة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 شخصاً. 
 
الطائرات انطلقت من قاعدة النقب
 
إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية عديدة أنّ 12 طائرة إسرائيلية بينها مقاتلات من طراز "إف 35" شاركت في الهجوم على الحديدة.

وقالت تقارير إسرائيلية، إن الطائرات التي استهدفت الحديدة انطلقت من قاعدة النقب عبر البحر الأحمر.
من ناحيتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرات التي شنت الهجوم تزودت بالوقود في الجو، في حين أن تحليقها كان على علو منخفض لتجنب الرادارات، كاشفة أن الأهداف التي تم قصفها تشمل مستودعات الأسلحة الكيميائية الإيرانية التي حاول الحوثيون إخفاءها، وكذلك مستودعات النفط. بالإضافة إلى ذلك، تمت مهاجمة مطار في مكان الاستهداف لتدمير طرق نقل الأسلحة الكيميائية من إيران إلى اليمن، بحسب ما زعمت "يديعوت". 
 



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
16:49 | 2024-07-20
16:43 | 2024-07-20
16:00 | 2024-07-20
16:00 | 2024-07-20
15:58 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24