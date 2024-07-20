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عربي-دولي

بعدما قصفت إسرائيل مدينة الحديدة باليمن.. هذا أول تعليق من الحوثيين!

Lebanon 24
20-07-2024 | 13:34
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حذر عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهداف منشأة مدنية، بعدوانها اليوم على اليمن"، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

وكتب محمد البخيتي في صفحته على منصة "إكس": "عملياتنا العسكرية المساندة لفلسطين، ستستمرّ حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلفنا ذلك من تضحيات وما النصر إلا من عند الله".
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وأضاف: "الكيان الإسرائيلي سيدفع ثمن استهداف منشأة مدنية وسنقابل التصعيد بالتصعيد والعاقبة للمتقين".

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلات إسرائيلية هاجمت أهدافا في مدينة الحديدة اليمنية مساء اليوم السبت.

وقال الجيش في بيانه إن الغارات جاءت ردا "على مئات الهجمات على إسرائيل في الأشهر الأخيرة"، أبرزها هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى الآن".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تهديدات بالانتقام ردا على هجوم الجمعة على تل أبيب، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت قد تعهد أمس الجمعة، بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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