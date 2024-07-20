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عربي-دولي

نتنياهو يعلق على "هجوم اليمن": من يمسنا سيدفع ثمنًا باهظًا

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:37
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن اليوم السبت.
 
 
وقال في مؤتمر صحفي: "منذ بداية الحرب هاجمنا الحوثيون، وهم جزء لا يتجزأ من محور شر إيران، كما أنهم لا يهددون فقط امن إسرائيل بل باقي العالم"، مشيرا الى أن "الهجوم على الميناء اليمني يذكر أعداءنا بأنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه".
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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة، ومن يمسنا سيدفع ثمنا باهظا".
 
 
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