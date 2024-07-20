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عربي-دولي

بعد القصف الإسرائيلي على اليمن.. الحوثي يتعهد بـ"ردّ مؤثر" ويعلن "تل أبيب" منطقة غير آمنة

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:53
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تعهدت جماعة الحوثي في اليمن اليوم السبت، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي إنه سيكون هناك "رد مؤثر" على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة.
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وبدوره، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، إن "الحوثيين لن تتردد في مهاجمة أهداف حيوية في إسرائيل".

وأعلن سريع مجدد أن "تل أبيب منطقة غير آمنة"، وقال: "نعد العدة لمعركة طويلة الأمد مع إسرائيل.. سنرد على الهجوم الإسرائيلي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف عدة أهداف للحوثيين غربي اليمن السبت، في أعقاب هجوم قاتلة بطائرة مسيّرة شنته الجماعة على تل أبيب في اليوم السابق.

وقال الجيش إنه قصف عددا من "الأهداف العسكرية" في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، معقل الحوثيين، مضيفا أن هجومه جاء "ردا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".
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