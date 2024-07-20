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عربي-دولي

خوف وترقب في الشارع الإسرائيلي تأهبا لما بعد قصف الحديدة

Lebanon 24
20-07-2024 | 15:27
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تسود حالة من الخوف والترقب في الشارع الإسرائيلي بعد الغارات التي نفذها الجيش ضد أهداف في اليمن مساء يوم السبت.

وظهرت أولى علامات القلق من الرد الحوثي على القصف الإسرائيلي في تل أبيب، حيث لم يشارك سوى بضع مئات في مظاهرات ضد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، بعد أن كان من المفترض أن يشارك بها 100 ألف شخص.
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واختار الإسرائيليون عدم الالتحاق بالمظاهرة، رغم دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للانضمام إليها للمطالبة بإعادة الأسرى والضغط على حكومة نتنياهو عشية زيارته إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي. (روسيا اليوم)
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