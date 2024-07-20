خوف وترقب في الشارع الإسرائيلي تأهبا لما بعد قصف الحديدة

Advertisement

تسود حالة من الخوف والترقب في الشارع الإسرائيلي بعد الغارات التي نفذها الجيش ضد أهداف في اليمن مساء يوم السبت.وظهرت أولى علامات القلق من الرد الحوثي على القصف الإسرائيلي في تل أبيب، حيث لم يشارك سوى بضع مئات في مظاهرات ضد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، بعد أن كان من المفترض أن يشارك بها 100 ألف شخص.واختار الإسرائيليون عدم الالتحاق بالمظاهرة، رغم دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد للانضمام إليها للمطالبة بإعادة الأسرى والضغط على حكومة نتنياهو عشية زيارته إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي. (روسيا اليوم)