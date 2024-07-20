بعد ساعات من قصف اليمن.. سماع دوي انفجارات في إيلات

أفاد وسائل اعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.



جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت، أهدافاً عسكرية للحوثيين في اليمن.



وقد علق الجيش الاسرائيلي على ذلك، وقال إنه "يتحرى أنباء عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات الساحلية على البحر الأحمر".

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وكان قد قال الجيش الاسرائيلي في بيان، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت أهدافاً عسكرية للحوثيين بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن "رداً على مئات الهجمات التي طاولت إسرائيل في الأشهر الأخيرة".كما أضاف المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز أن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم "طريق إمداد رئيسياً لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن، بدءاً بالمسيرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.كذلك أكد أن ضربات السبت "نفذها الجيش الإسرائيلي بمفرده"، مردفاً أن إسرائيل "أبلغت أصدقاءها" بالأمر.من جهته قال وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن لتوجيه رسالة معينة رداً على استهداف تل أبيب.كما أضاف أن "النيران المشتعلة حالياً في الحديدة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمغزى واضح". (العربية)