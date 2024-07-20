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عربي-دولي

الضربة الإسرائيلية ضد اليمن تتصدر المشهد.. ما هو موقف أميركا منها؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 23:44
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تباحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، حول الضربة الإسرائيلية على منطقة الحديدة في اليمن والتي تصدّرت المشهد في المنطقة خلال الساعات الماضية.
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ووفقا لبيان رسمي أميركي، أبدى أوستن تفهمه للضربة الإسرائيلية، والتي جاءت، وفقا للبيان، بعد أشهر من الهجمات الحوثية على إسرائيل.

وشدد أوستن على التزام بلاده للحفاظ على أمن إسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن، مما خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.
 
وقال الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".
 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل نفذت سلسلة الضربات في اليمن باستخدام 12 طائرة من طراز إف 35. (سكاي نيوز)
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