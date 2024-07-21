Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكشف تفاصيل عن استهداف الحديدة والمسيرة "يافا"

Lebanon 24
21-07-2024 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1224829-638571516659112296.jpg
Doc-P-1224829-638571516659112296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف الحديدة في اليمن، والتحقيق بشأن الطائرة الحوثية المسيرة التي ضربت تل أبيب.
يأتي هذا بعد قامت طائرات إسرائيلية حربية بتوجيه ضربة إلى ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا، عدا عن الأضرار المادية التي لحقت بالميناء اليمني.
Advertisement


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي:


1. في مناقشات حول الموافقة على أهداف الهجوم، تقرر في إسرائيل ضرب موقعين في ميناء الحديدة وبالقرب منه:

الأول: البنية التحتية للطاقة، حيث تمت مهاجمة حوالي 20 منشأة تخزين للوقود، معظمها داخل مجمع الميناء وبعض منشآت التخزين التي وضعها الحوثيون بالقرب من الميناء.
 
الثاني: قدرات تفريغ البضائع في الميناء، حيث استهدفت إسرائيل عمداً رافعات وظيفتها تفريغ البضائع من السفن إلى الرصيف.
 
التقييم في النظام الأمني: قدرة الميناء على استقبال البضائع تم تعطيلها تماماً، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الإيرانيين لن يتمكنوا من تسليم الذخيرة إلى الحوثيين عبر البحر في المستقبل القريب.
 
2. تحقيق أولي في الضربة بالطائرة بدون طيار (المسيرة يافا) في تل أبيب يظهر أن الحوثيين استخدموا مسارات الطيران المدني بدقة، وحلقوا بطائرتهم الهجومية عبر هذه المسارات، كمحاولة للخداع.

يقدر المسؤولون الأمنيون: هذا قد يكون ما أدى إلى التقييم الخاطئ بأن المسيرة غير عدائية.
3. ⁠في إسرائيل يفهمون أن المعنى المحتمل للهجوم في اليمن هو الدخول في جولة مطولة ومباشرة من الضربات ضد الحوثيين.


يقول مسؤول أمني رفيع: "بعد أن ضربت الطائرة المسيرة "يافا" تل أبيب، "أدركنا أن الآن كل المنطقة تنظر إلينا، كل من حسن نصر الله في بيروت والمرشد الإيراني خامنئي في طهران، وكان علينا أن نُظهر القوة تجاه المنطقة كلها.. إذا لم نفعل شيئاً - سيكون هناك ثمن لذلك".

وأضاف "من الممكن جداً أن نضطر للهجوم مرة أخرى في اليمن عدة مرات قريباً.. لا ينبغي توقع أن هذا الهجوم سيحل مشكلة الحوثيين. من الصعب علينا التنبؤ برد الحوثيين، لكننا نقدر أنهم سيتخذون المزيد من الإجراءات، فقد تغيرت الأمور".

5. ⁠بعد تحقيق في إسرائيل - تبين أنه لا يوجد صلة بين الطائرة المسيرة التي أرسلها الحوثيون إلى تل أبيب والطائرة المسيرة التي تم اعتراضها في نفس الوقت من شرق إسرائيل. فهمت القوات الأمنية الإسرائيلية أنه لم يكن هناك تنسيق بين الميليشياتين في عملهما. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:26 | 2024-07-21
10:22 | 2024-07-21
10:16 | 2024-07-21
10:12 | 2024-07-21
10:00 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24