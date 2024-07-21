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جماعة الحوثي: استهداف إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية

Lebanon 24
21-07-2024 | 03:20
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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، اليوم الأحد، إن الجماعة استهدفت أهدافا حيوية في منطقة إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية.

وأكد يحيى سريع أن الرد الحوثي على الهجوم الإسرائيلي "قادم لا محالة.. وسيكون كبيرا وعظيما".
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وقال سريع إنه تم استهداف مناطق مهمة في "أم الرشراش" (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية، مضياف أنها "حققت أهدافها بنجاح".


وأشار المتحدث باسم جماعة الحوثي أيضا إلى أنه تم استهداف السفينة "بوما" الأميركية في البحر الأحمر، مؤكدا استمرار مهاجمة السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.


وكان سريع قال، مساء أمس السبت، إن الجماعة لن تتردد في مهاجمة "أهداف حيوية" في إسرائيل، مشيرا إلى أن "تل أبيب غير آمنة".

وأضاف "نعد العدة لمعركة طويلة الأمد مع إسرائيل.. سنرد على الهجوم الإسرائيلي" على الحديدة.

وكانت إسرائيل قالت، في وقت سابق اليوم الأحد، إن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه إيلات من اليمن، بواسطة منظومة الدفاع الصاروخية "السهم 3". (سكاي نيوز)
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