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عربي-دولي

بعد قصفها اليمن.. ماذا قالت قناة عبريّة عن مستقبل الصراع بين إسرائيل والحوثيين؟

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:06
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أفادت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تستعدّ لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة في اليمن.

وجاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للقناة على منصة "إكس": "‏إسرائيل تستعدّ لردّ الحوثيين على العملية في اليمن".
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ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا نعرف ما يكفي عن الحوثيين، لكننا نأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك صراع لعدة أشهر مقبلة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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