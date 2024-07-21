جريمة مروّعة تهزّ سوريا... أب ربط ابنته عارية على السطح وعذبها حتى الموت!

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لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة تحت التعذيب والضرب المبرح على يدّ والدها، في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن والد الطفلة "أقدم على ربطها لساعات طويلة دون ملابس فوق سطح المنزل مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".وأضاف أنه "ضربها بقسوة" وقام "بتعذيبها بشتى الوسائل حتى فارقت الحياة بين يديه".وأوضح أنه قام بهذه الجريمة "بسبب خلاف مع زوجته الثانية".واعتقل عناصر من جهاز الأمن العام في إدلب والد الطفلة للتحقيق معه. (العربية)