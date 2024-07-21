Advertisement

عربي-دولي

جريمة مروّعة تهزّ سوريا... أب ربط ابنته عارية على السطح وعذبها حتى الموت!

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:12
A-
A+
Doc-P-1224867-638571609106523777.jpg
Doc-P-1224867-638571609106523777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة تحت التعذيب والضرب المبرح على يدّ والدها، في مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن والد الطفلة "أقدم على ربطها لساعات طويلة دون ملابس فوق سطح المنزل مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".
Advertisement

وأضاف أنه "ضربها بقسوة" وقام "بتعذيبها بشتى الوسائل حتى فارقت الحياة بين يديه".

وأوضح أنه قام بهذه الجريمة "بسبب خلاف مع زوجته الثانية".

واعتقل عناصر من جهاز الأمن العام في إدلب والد الطفلة للتحقيق معه. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:26 | 2024-07-21
10:22 | 2024-07-21
10:16 | 2024-07-21
10:12 | 2024-07-21
10:00 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24