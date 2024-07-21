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عربي-دولي

ضربة إسرائيل الموجعة في اليمن.. الحرائق لا تزال مشتعلة

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:45
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يواصل عناصر الإطفاء اليوم الأحد محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، بعد بضع ساعات من ضربات إسرائيلية تسببت باندلاع حريق هائل وأسفرت عن 6 قتلى.
وغطت سحابة كثيفة من الدخان الأسود أجواء الحديدة. وقال موظف في الميناء إن الحريق يتواصل في مستودعات الوقود ومحطة إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن احتواء الحريق يتطلب أياماً عدة.
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والضربات التي استهدفت السبت هذا الميناء الاستراتيجي في غرب اليمن، والذي يشكل نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية، هي الأولى التي تتبناها إسرائيل في هذا البلد الذي يبعد من أراضيها حوالي 1800 كلم.

وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الأحد بـ"رد هائل". (العربية)
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