لحماية عناصره... قرار عاجل اتّخذه الجيش الإسرائيليّ ما هو؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن حملة تطعيم واسعة لقواته التي تحارب حركة حماس في قطاع غزة، ضدّ شلل الأطفال، بعد اكتشاف عينات من الفيروس المسبب لهذا المرض.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه عثر على "بقايا فيروس شلل الأطفال" في غزة بعد أن أجرى اختبارات على عينات أخذت من مناطق مختلفة من القطاع. (الحرة)

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