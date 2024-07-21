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عربي-دولي

روسيا تتقدم شرق أوكرانيا.. سيطرت على بلدتين جديدتين

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:03
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سيطرت القوات الروسية على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن "وحدات مجموعة "الغرب" حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".
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وتقع البلدة الأولى في مقاطعة لوغانسك، بينما تقع الثانية في مقاطعة خاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالي 15 كيلومترا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 665 عسكريا في كل من خاركيف ولوغانسك، بالإضافة إلى نحو 510 جنود في دونيتسك، عدا الخسائر في المعدات. (سكاي نيوز)
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