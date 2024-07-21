بعد قصف اليمن.. الحوثي يعلن بدء المرحلة الخامسة من التصعيد وهذا ما قاله عن "يافا"

قال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك بدرالدين الحوثي، إن إسرائيل "تريد أن تصور لجمهورها الغاضب والخائف من مشاهد النيران، أنها حققت إنجازا كبيرا ووجه ضربة موجعة لليمن".



وقال الحوثي في رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل: "العدو الإسرائيلي شن عدوانا مباشرا على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء في الحديدة، فاختيار العدو لأهدافه يأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني بهدف الإضرار بشعبنا العزيز ومعيشته".

Advertisement

أضاف: " إن الأميركي يشن حربا اقتصادية وعسكرية على شعبنا العزيز ويحرك أيضا أدواته وعملاءه لزيادة مستوى الحصار"، لافتا إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للمازوت والديزل الذي يجلبه التجار لبيعه للمواطنين هو هدف استعراضي بهدف مشاهد النيران المشتعلة.

وعن هجوم تل أبيب قال:" طائرة "يافا" هي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى.. الله سبحانه وتعالى منّ علينا بالتسديد، والعملية نجحت ووصلت الطائرة إلى مدينة يافا ما يسميها العدو "تل أبيب".



أكمل: "تركنا للأخوة في المقاومة الفلسطينية اختيار الاسم للطائرة التي استهدفت عمق العدو الإداري وأطلقوا عليها "يافا"، ووصول الطائرة "يافا" إلى مركز إداري أساسي لكيان العدو كان مزعجا له ويعتبر معادلة جديدة ومرحلة جديدة".

وأعلن الحوثي أن استهداف يافا بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد ونعتبرها معادلة جديدة ستستمر. (روسيا اليوم)