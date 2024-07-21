Advertisement

عربي-دولي

فيديو مؤثّر جدّاً... رضيع تسلّم شهادة تخرج والدته المتوفية

Lebanon 24
21-07-2024 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1224966-638571789384079392.jpg
Doc-P-1224966-638571789384079392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو مؤثر من إحدى حفلات التخرج في مصر لتسلم طفل لا يتجاوز عمره عاما واحدا شهادة تخرج والدته التي توفيت قبل تخرجها بشهرين فقط.

وظهرت شقيقة الطالبة المتوفاة في حفل تخرج كلية الحقوق جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، وهي تحمل الطفل الرضيع وتبكي بحرقة أثناء حضورها.
Advertisement

ووقفت شقيقة المتوفاة على المسرح أمام الجميع لتتسلم هي والابن الرضيع شهادة ودرع التخرج نيابة عن شقيقتها. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:37 | 2024-07-21
15:30 | 2024-07-21
15:23 | 2024-07-21
15:10 | 2024-07-21
14:59 | 2024-07-21
14:56 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24