فيديو مؤثّر جدّاً... رضيع تسلّم شهادة تخرج والدته المتوفية

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انتشر فيديو مؤثر من إحدى حفلات التخرج في مصر لتسلم طفل لا يتجاوز عمره عاما واحدا شهادة تخرج والدته التي توفيت قبل تخرجها بشهرين فقط.وظهرت شقيقة الطالبة المتوفاة في حفل تخرج كلية الحقوق جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، وهي تحمل الطفل الرضيع وتبكي بحرقة أثناء حضورها.ووقفت شقيقة المتوفاة على المسرح أمام الجميع لتتسلم هي والابن الرضيع شهادة ودرع التخرج نيابة عن شقيقتها. (روسيا اليوم)