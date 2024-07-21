الصندوق الأممي للسكان: سوء التغذية بغزة خطر على حديثي الولادة

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حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، إن "سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتين وأطفال منخفضي الوزن ويعانون الهزال وتأخر النمو".وأضاف الصندوق الأممي للسكان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أنه "أصبح من الشائع ولادة أطفال منخفضي الوزن بشكل متزايد في غزة".وقال إن "سوء التغذية بغزة يشكل خطرا كبيرا على الحوامل وحديثي الولادة وسط تزايد ولادة أجنة ميتة وأطفال منخفضي الوزن، وآخرون يعانون الهزال وتأخر النمو".