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عربي-دولي

بعد اعتقال بنغاليين "هددوا الأمن".. الرئيس الإماراتي يعلق

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:32
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علق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الاحتجاجات التي نظمها عدد من أبناء الجالية البنغالية ضد حكومة بلادهم على أراضي الدولة الخليجية.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأحد، دون أن يذكر الواقعة تحديدا، إن"التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا".
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وأضاف: "نتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا".

ونوه الرئيس الإماراتي في منشوره إلى أن بلاده تحتضن أكثر من 200 جنسية على أراضيها؛ بحيث "يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن"، وفق تعبيره.

والسبت، أعلنت الإمارات أنها اعتقلت عددا من البنغاليين لاحتجاجهم ضد حكومتهم على أراضيها، حيث تحظر الدولة الخليجية الغنية بالنفط الاحتجاجات غير المصرح بها.
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