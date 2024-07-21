Advertisement

عربي-دولي

مساعدون لبايدن يحذرون من تدخل أوباما لدفعه لعدم الترشح

Lebanon 24
21-07-2024 | 13:20
A-
A+

Doc-P-1225030-638571895814776696.jpg
Doc-P-1225030-638571895814776696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مساعدون حاليون وسابقون للرئيس جو بايدن، الأحد، إن أسف الرئيس الأميركي المستمر وغضبه عندما دفعه الديمقراطيون إلى عدم الترشح في عام 2016، يزيد من تصميمه على البقاء في السباق في عام 2024.
وقال العديد من الأشخاص المقربين من بايدن إنهم يعتقدون أن مرارته تجاه الرئيس السابق باراك أوباما، والديمقراطيين في الكونغرس الذين يهاجمونه الآن، تجعل الرئيس أكثر تصميماً على مواصلة حملته حتى مع اعتقاد بعض مساعديه أن الخروج أمر لا مفر منه.
Advertisement
وضغط العديد من مستشاري أوباما على بايدن لعدم الترشح في عام 2016، وقد أدى استياء بايدن من تلك الحادثة إلى تقليص تأثير أوباما على بايدن منذ ذلك الحين.
وقال مساعد سابق لبايدن: "لقد استخدم أوباما هذا الكلام بالفعل في عام 2016 عندما ضغط عليه فريقه ضد الترشح، لكن لا يمكنك القيام بذلك أكثر من مرة".
ويرى بعض مساعدي بايدن أوجه تشابه مع الوضع الحالي. وفي حين قد يرضخ بايدن للضغوط غير العادية من الحزب، فإن استياءه من عام 2016 يغذي تصميمه على البقاء في السباق، لأنه مقتنع بأنه هو المرشح الأكثر قابلية للانتخاب ضد ترامب.
وكذلك يشيرون إلى أن فريق بايدن الأساسي غالبًا ما يتجاهل المتشككين بعد فوزه بترشيح عام 2020 والانتخابات النصفية لعام 2022 بشكل أفضل من المتوقع، وأفضل بكثير مما فعل أوباما في انتخاباته النصفية الأولى.
وقال أحد مساعدي بايدن لموقع "أكسيوس": "كانت هناك لحظات لا حصر لها تم خلالها إقصاؤنا من قبل واشنطن ومجموعة واسعة من الديمقراطيين، فقط لنحقق نجاحات غير مسبوقة".
ولا يتمتع أوباما بعلاقات وثيقة مع معظم الدائرة الداخلية لبايدن، ما يحد من نفوذه بشكل أكبر.
كما أن هناك أيضًا توتراً بين ميشيل أوباما والعائلة الأولى بشأن معاملة عائلة بايدن لزوجة هانتر السابقة كاثلين بوهلي صديقة ميشيل المقربة. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-21
19:30 | 2024-07-21
19:00 | 2024-07-21
18:22 | 2024-07-21
17:54 | 2024-07-21
17:24 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24