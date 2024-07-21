مساعدون لبايدن يحذرون من تدخل أوباما لدفعه لعدم الترشح

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قال مساعدون حاليون وسابقون للرئيس جو بايدن، الأحد، إن أسف الرئيس الأميركي المستمر وغضبه عندما دفعه الديمقراطيون إلى عدم الترشح في عام 2016، يزيد من تصميمه على البقاء في السباق في عام 2024.وقال العديد من الأشخاص المقربين من بايدن إنهم يعتقدون أن مرارته تجاه الرئيس السابق باراك أوباما، والديمقراطيين في الكونغرس الذين يهاجمونه الآن، تجعل الرئيس أكثر تصميماً على مواصلة حملته حتى مع اعتقاد بعض مساعديه أن الخروج أمر لا مفر منه.وضغط العديد من مستشاري أوباما على بايدن لعدم الترشح في عام 2016، وقد أدى استياء بايدن من تلك الحادثة إلى تقليص تأثير أوباما على بايدن منذ ذلك الحين.وقال مساعد سابق لبايدن: "لقد استخدم أوباما هذا الكلام بالفعل في عام 2016 عندما ضغط عليه فريقه ضد الترشح، لكن لا يمكنك القيام بذلك أكثر من مرة".ويرى بعض مساعدي بايدن أوجه تشابه مع الوضع الحالي. وفي حين قد يرضخ بايدن للضغوط غير العادية من الحزب، فإن استياءه من عام 2016 يغذي تصميمه على البقاء في السباق، لأنه مقتنع بأنه هو المرشح الأكثر قابلية للانتخاب ضد ترامب.وكذلك يشيرون إلى أن فريق بايدن الأساسي غالبًا ما يتجاهل المتشككين بعد فوزه بترشيح عام 2020 والانتخابات النصفية لعام 2022 بشكل أفضل من المتوقع، وأفضل بكثير مما فعل أوباما في انتخاباته النصفية الأولى.وقال أحد مساعدي بايدن لموقع "أكسيوس": "كانت هناك لحظات لا حصر لها تم خلالها إقصاؤنا من قبل واشنطن ومجموعة واسعة من الديمقراطيين، فقط لنحقق نجاحات غير مسبوقة".ولا يتمتع أوباما بعلاقات وثيقة مع معظم الدائرة الداخلية لبايدن، ما يحد من نفوذه بشكل أكبر.كما أن هناك أيضًا توتراً بين ميشيل أوباما والعائلة الأولى بشأن معاملة عائلة بايدن لزوجة هانتر السابقة كاثلين بوهلي صديقة ميشيل المقربة. (العربية)