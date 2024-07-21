بايدن يعلن تنحيه عن السباق الرئاسي

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أنهى الرئيس الأميركي، جو بايدن، حملته لإعادة انتخابه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي للانتخابات، وفق ما أعلنه في بيان الأحد.وجاء إعلان بايدن الذي نشر على حساباته بمواقع التواصل بعد أن شكك قادة ديمقراطيون في قدراته الصحية ودعوه للانسحاب من السباق، خشية الخسارة أمام المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.وقال أكثر 35 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس إنه حان الوقت لبايدن لترك السباق.