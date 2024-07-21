من اليمن إلى تونس.. هذه أطول العمليات الجوية الإسرائيلية

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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن العمليات البعيدة تعد جزء من استراتيجية الردع القائمة على أنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه في الإقليم، وهي ذات الرسالة التي أكد عليها رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو.





اليمن



هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أمس مدينة الحديدة في غرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أضر بالبنية التحتية في ميناء المدينة، الذي كان مصدرًا اقتصاديًا وعسكريًا للحوثيين.



جاء الهجوم بعد ضرب الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص، فيما قتل 6 أشخاص وجرح العشرات في اليمن. يعد الهجوم الذي نفذته طائرات سلاح الجو الإسرائيلية الليلة الماضية (السبت) في مدينة الحديدة بغرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل، هو أحد العمليات العسكرية الأكثر بُعدًا التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ولكنها ليست المرة الأولى.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن العمليات البعيدة تعد جزء من استراتيجية الردع القائمة على أنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه في الإقليم، وهي ذات الرسالة التي أكد عليها رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو.هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أمس مدينة الحديدة في غرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل.وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أضر بالبنية التحتية في ميناء المدينة، الذي كان مصدرًا اقتصاديًا وعسكريًا للحوثيين.جاء الهجوم بعد ضرب الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص، فيما قتل 6 أشخاص وجرح العشرات في اليمن.

مدخل البحر الأحمر



ووفقًا للتقارير الأجنبية، في عام 2021 هاجمت إسرائيل السفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر بالقرب من سواحل اليمن وإريتريا باستخدام ألغام بحرية، على بعد حوالي 2000 كيلومتر من أراضي إسرائيل.



ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر أميركي قوله إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.



ووفقًا للتقارير، استخدم الإيرانيون السفينة كقاعدة للمراقبة البحرية، والقيادة، والاتصالات من قبل القوات العاملة في البحر الأحمر.



وأظهر تحليل من قبل مصادر استخباراتية أن السفينة كانت منتشرة بشكل رئيسي لدعم القتال الحوثي في الحرب الأهلية في اليمن.