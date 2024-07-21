Advertisement

عربي-دولي

من اليمن إلى تونس.. هذه أطول العمليات الجوية الإسرائيلية

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1225049-638571938671018398.jpg
Doc-P-1225049-638571938671018398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد الهجوم الذي نفذته طائرات سلاح الجو الإسرائيلية الليلة الماضية (السبت) في مدينة الحديدة بغرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل، هو أحد العمليات العسكرية الأكثر بُعدًا التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ولكنها ليست المرة الأولى.
Advertisement

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن العمليات البعيدة تعد جزء من استراتيجية الردع القائمة على أنه لا يوجد مكان لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه في الإقليم، وهي ذات الرسالة التي أكد عليها رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو.


اليمن

هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو أمس مدينة الحديدة في غرب اليمن، على بعد حوالي 1800 كيلومتر من إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم أضر بالبنية التحتية في ميناء المدينة، الذي كان مصدرًا اقتصاديًا وعسكريًا للحوثيين.

جاء الهجوم بعد ضرب الطائرة بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص، فيما قتل 6 أشخاص وجرح العشرات في اليمن.
مدخل البحر الأحمر

ووفقًا للتقارير الأجنبية، في عام 2021 هاجمت إسرائيل السفينة الإيرانية "سافيز" في البحر الأحمر بالقرب من سواحل اليمن وإريتريا باستخدام ألغام بحرية، على بعد حوالي 2000 كيلومتر من أراضي إسرائيل.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر أميركي قوله إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم.

ووفقًا للتقارير، استخدم الإيرانيون السفينة كقاعدة للمراقبة البحرية، والقيادة، والاتصالات من قبل القوات العاملة في البحر الأحمر.

وأظهر تحليل من قبل مصادر استخباراتية أن السفينة كانت منتشرة بشكل رئيسي لدعم القتال الحوثي في الحرب الأهلية في اليمن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-07-21
19:30 | 2024-07-21
19:00 | 2024-07-21
18:22 | 2024-07-21
17:54 | 2024-07-21
17:24 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24