ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 14 قتيلا في اليمن





وقالت المصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن "عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومحيطه ارتفع إلى 14 قتيلا و6 مفقودين وأكثر من 90 جريحاً جراح 30 منهم خطرة".

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وأفادت أن 12 شخصا من القتلى هم من العاملين في معمل تحاليل العينات التابع لشركة النفط اليمنية، وموظفي تعبئة خزانات الوقود وآخرون يعملون في التخليص الجمركي.



وبحسب ذات المصادر، فإن معظم القتلى والمصابين من أبناء محافظة الحديدة العاملين في الميناء، كما أظهرت صور تفحم عدد من الجثث جراء الهجوم الإسرائيلي. ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الضربة الإسرائيلة على ميناء الحديدة في اليمن إلى 14 قتيلا. حسب مصادر محلية.وقالت المصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن "عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومحيطه ارتفع إلى 14 قتيلا و6 مفقودين وأكثر من 90 جريحاً جراح 30 منهم خطرة".وأفادت أن 12 شخصا من القتلى هم من العاملين في معمل تحاليل العينات التابع لشركة النفط اليمنية، وموظفي تعبئة خزانات الوقود وآخرون يعملون في التخليص الجمركي.وبحسب ذات المصادر، فإن معظم القتلى والمصابين من أبناء محافظة الحديدة العاملين في الميناء، كما أظهرت صور تفحم عدد من الجثث جراء الهجوم الإسرائيلي.

واضاف الجيش في بيان إن "الغارات جاءت ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو : إن" ميناء الحديدة الذي هاجمناه لم يكن بريئا، الحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني، والهجوم يذكر الأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه" وتابع"سندافع عن أنفسنا بكل الطرق".



وتابع أن الميناء الذي قصفته طائرات مقاتلةإسرائيلية في اليمن اليوم السبت تستخدمه جماعة الحوثي لإدخال الأسلحة إيرانية.