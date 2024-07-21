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أول تعليق من ترامب على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:41
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأحد،  أن الرئيس الحالي، جو بايدن، "أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا" وذلك بعد دقائق من إعلان الأخير انسحابه من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، قال ترامب إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستكون أسهل من هزيمة بايدن، رغم عدم إعلان الديمقراطيين مرشحهم الجديد.
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وكان جو بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل اقل من أ4 بعة أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.

وقال بايدن الديمقراطي، البالغ من العمر 81 عاما، في بيان نشره على منصة "إكس" بينما يتعافى من وباء كوفيد في منزله بديلاوير، "لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس". 

وأضاف: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس إلى حين انتهاء ولايتي".

وأوضح بايدن أنه "سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري".

ويغرق القرار الحزب الديمقراطي في حالة من الفوضى، إذ يتعين عليه العثور على مرشح جديد لانتخابات تشرين الثاني، فيما تعد هاريس هي الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشح.

وأعلن بايدن دعمه ترشيح نائبته هاريس للرئاسة للدخول في منافسة مع الجمهوري ترامب خلال الاقتراع الكبير يوم الخامس من تشرين الثاني المقبل.
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