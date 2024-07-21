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عربي-دولي

بعد اعلان تنحيه عن السباق الرئاسي.. بايدن يدعم كامالا هاريس للترشح ضد ترامب

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:50
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق.

وقال بايدن عبر منصة إكس "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".
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وجاء في بيان على صفحته الرسمية بمنصة إكس: "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول الترشيح والتركيز على جميع طاقاتي على واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي. كان قراري الأول كمرشح للحزب في عام 2020 هو اختيار كامالا هاريس كنائبتي للرئيس. وكان ذلك أفضل قرار اتخذته. اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لترشيح كامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. ديمقراطيون — حان الوقت للاتحاد وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك".
 

عربي-دولي

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