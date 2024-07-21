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9750 فلسطينياً معتقلاً في الضفة منذ منذ بدء العدوان

Lebanon 24
21-07-2024 | 15:30
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 9750 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك يوم الأحد، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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وتواصل السلطات الإسرائيلية خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى تل أبيب في استهداف المواطنين في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة. (روسيا اليوم)

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