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عربي-دولي

تفاصيل اللحظة الحاسمة.. هكذا اتخذ بايدن قراره

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:56
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ذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".
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وقرر الرئيس الأميركي بايدن، الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".

أنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض سنوات أخرى في المنصب.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، لشبكة "سي.إن.إن"، بأنه يعتقد أن هزيمة كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمةجو بايدن.

وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة عانت كثيرا بسبب إدارة بايدن فهو لا يستحق الترشح لولاية ثانية".
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