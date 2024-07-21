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عربي-دولي

في أول تعليق له.. هذا ما قاله اوباما عن انسحاب بايدن

Lebanon 24
21-07-2024 | 15:57
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أشاد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الأحد، بقرار تنحي الرئيس الأميركي جو بايدن عن السباق الرئاسي.

وأحجم أوباما عن تأييد نائبة بادين، كامالا هاريس، كمرشحة ديمقراطية للرئاسة، مبديا ثقته في أن الزعماء الديمقراطيين سينشئون آلية لاختيار مرشح بارز.
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