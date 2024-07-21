27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد انسحاب بايدن.. الكرملين: نتوقع تغييرات خلال 4 أشهر
Lebanon 24
21-07-2024
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار قرار انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من السباق الانتخابي لعام 2024 ردود أفعال عالمية واسعة النطاق.
وقال الكرملين، الأحد، إنه يراقب التطورات بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، مضيفا أن "الكثير يمكن أن يتغير" في هذه الأثناء.
Advertisement
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع "لايف.رو" الإخباري: "لا تزال هناك 4 أشهر على الانتخابات. وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها. علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"
Lebanon 24
بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"
05:31 | 2024-07-21
21/07/2024 05:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
Lebanon 24
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
08:03 | 2024-07-21
21/07/2024 08:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
10:07 | 2024-07-21
21/07/2024 10:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ثغرات.. هكذا خُرِق "حزب الله" استخباراتياً!
Lebanon 24
ثغرات.. هكذا خُرِق "حزب الله" استخباراتياً!
03:00 | 2024-07-21
21/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بقيت أبو البنات".. فنان شهير يُرزق بمولودة جديدة من زوجته المذيعة (صورة)
Lebanon 24
"بقيت أبو البنات".. فنان شهير يُرزق بمولودة جديدة من زوجته المذيعة (صورة)
23:00 | 2024-07-20
20/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:00 | 2024-07-21
أوباما يُثني على قرار بايدن بالانسحاب..ويحذّر من آفاق مجهولة
19:30 | 2024-07-21
كيف علّق الكرملين على انسحاب بايدن من سباق الرئاسة؟
19:00 | 2024-07-21
العديد من الديمقراطيين يدعمون هاريس في السباق الرئاسي
18:22 | 2024-07-21
في أول تعليق على انسحاب بايدن.. جي دي فانس يهاجم هاريس
17:54 | 2024-07-21
البيت الأبيض يُشيد بإنجازات بايدن
17:24 | 2024-07-21
ترامب يتحدّث عن استعادة البيت الأبيض
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 03:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 03:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
22/07/2024 03:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24