بعد انسحاب بايدن.. الكرملين: نتوقع تغييرات خلال 4 أشهر

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أثار قرار انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من السباق الانتخابي لعام 2024 ردود أفعال عالمية واسعة النطاق.وقال الكرملين، الأحد، إنه يراقب التطورات بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، مضيفا أن "الكثير يمكن أن يتغير" في هذه الأثناء.وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع "لايف.رو" الإخباري: "لا تزال هناك 4 أشهر على الانتخابات. وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها. علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا".