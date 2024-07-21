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عربي-دولي

ترامب يتحدّث عن استعادة البيت الأبيض

Lebanon 24
21-07-2024 | 17:24
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أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب نداء لمؤيديه بعدما قال الرئيس جو بايدن إنه سينسحب من سباق الرئاسة في تشرين الثاني 2024.
وطلب ترامب جمع التبرعات عبر الرسائل النصية، داعياً مليون وطني مؤيد لترامب للمشاركة والقول بفخر: "أنا أقف مع ترامب".
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وأضاف ترامب: "إذا أردنا استعادة البيت الأبيض، فسيكون ذلك كله بسبب الزخم الذي بنيناه في هذه اللحظة بالذات".
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