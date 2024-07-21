في أول تعليق على انسحاب بايدن.. جي دي فانس يهاجم هاريس



وقال فانس في منشور على حسابه في "إكس": "لقد كان جو بايدن أسوأ رئيس في حياتي، وكانت كامالا هاريس معه في كل خطوة على الطريق".

Advertisement وأضاف مهاجماً هاريس: "على مدى السنوات الأربع الماضية، شاركت في التوقيع على سياسات بايدن بشأن الحدود المفتوحة والاحتيال الأخضر التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السكن ومحلات البقالة". علّق جي دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، يوم الأحد، على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.وقال فانس في منشور على حسابه في "إكس": "لقد كان جو بايدن أسوأ رئيس في حياتي، وكانت كامالا هاريس معه في كل خطوة على الطريق".وأضاف مهاجماً هاريس: "على مدى السنوات الأربع الماضية، شاركت في التوقيع على سياسات بايدن بشأن الحدود المفتوحة والاحتيال الأخضر التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السكن ومحلات البقالة".

وتابع: "إنها تتحمل كل هذه الإخفاقات، وقد كذبت لما يقرب من أربع سنوات بشأن قدرة بايدن العقلية، مثقلة الأمة برئيس لا يستطيع القيام بهذه المهمة".

واختتم منشوره قائلا: "أنا والرئيس ترامب على استعداد لإنقاذ أميركا، أيا كان على رأس قائمة المرشحين الديمقراطيين".