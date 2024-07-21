كيف علّق الكرملين على انسحاب بايدن من سباق الرئاسة؟

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قال الكرملين الأحد إنه يراقب التطورات بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي لعام 2024، مضيفاً أن "الكثير يمكن أن يتغيّر في هذه الأثناء".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لموقع "لايف.رو" الإخباري: "لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات. وهي فترة طويلة والكثير يمكن أن يتغير خلالها".وأضاف: "علينا أن نولي الاهتمام ومتابعة ما سيحدث ومواصلة أعمالنا".