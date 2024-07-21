أوباما يُثني على قرار بايدن بالانسحاب..ويحذّر من آفاق مجهولة

Advertisement

أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن "الخطوة تشكل دليلاً على حب البلاد"، لكنه حذّر من آفاق مجهولة في المسار نحو استحقاق الخامس من تشرين الثاني.وجاء في بيان لأوباما أن "بايدن لديه كل الحق في الترشح لولاية ثانية"، مشيداً بسجل الأخير، وواصفاً إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى".لكنه حذّر من آفاق مجهولة في الأيام المقبلة، معرباً في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز.وأضاف أوباما: "أعتقد أن رؤية بايدن لأميركا السخية والمزدهرة والموحدة التي توفر الفرصة للجميع سوف يتم عرضها بالكامل في مؤتمر الحزب الديمقراطي في آب". وأتوقع أن "يكون كل واحد منا على استعداد لحمل رسالة الأمل والتقدم هذه إلى الأمام حتى تشرين الثاني وما بعده".