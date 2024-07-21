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عربي-دولي

أوباما يُثني على قرار بايدن بالانسحاب..ويحذّر من آفاق مجهولة

Lebanon 24
21-07-2024 | 20:00
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أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن "الخطوة تشكل دليلاً على حب البلاد"، لكنه حذّر من آفاق مجهولة في المسار نحو استحقاق الخامس من تشرين الثاني.
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وجاء في بيان لأوباما أن "بايدن لديه كل الحق في الترشح لولاية ثانية"، مشيداً بسجل الأخير، وواصفاً إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى".
لكنه حذّر من آفاق مجهولة في الأيام المقبلة، معرباً في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز.
وأضاف أوباما: "أعتقد أن رؤية بايدن لأميركا السخية والمزدهرة والموحدة التي توفر الفرصة للجميع سوف يتم عرضها بالكامل في مؤتمر الحزب الديمقراطي في آب". وأتوقع أن "يكون كل واحد منا على استعداد لحمل رسالة الأمل والتقدم هذه إلى الأمام حتى تشرين الثاني وما بعده".
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