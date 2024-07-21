ردود فعل دولية على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

تتوالى ردود الأفعال من القادة حول العالم على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقرر بايدن الأحد الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد رفاقه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في حين أبدى دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحة للحزب.

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المستشار الألماني أولاف شولتس





- وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد قرار بايدن عدم الترشح لفترة ثانية بأنه يستحق التقدير، مشيدا بإنجازاته ومنها تعزيز حلف شمال الأطلسي.

- أضاف شولتس على إكس "لقد حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم".

- بحسب شولتس: "بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا وحلف شمال الأطلسي قويا والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا. قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".



رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو



قال ترودو: "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، وكل ما يفعله يسترشد بحبه لبلاده. كرئيس، هو شريك للكنديين وصديق حقيقي. للرئيس بايدن والسيدة الأولى: شكرا لكما".



الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ



- شكر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بايدن على دعمه "للشعب الإسرائيلي"، بعد إعلان الأخير انسحابه من السابق للرئاسة الأميركية.

- جاء في منشور لهرتسوغ على شبكات التواصل الاجتماعي "أود أن أتقدم بخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على صداقته ودعمه الثابت للشعب الإسرائيلي على مدى عقود من مسيرته المهنية الطويلة".

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر



- عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن احترامه لقرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة، وقال إنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأميركي.

- ستارمر أضاف في بيان "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. أعلم أنه، مثلما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأميركي".



رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز



- كتب سانشيز على "إكس": "كل إعجابي وتقديري للقرار الشجاع والموقر الذي اتخذه الرئيس جو بايدن. بفضل تصميمه وقيادته، تغلبت الولايات المتحدة على الأزمة الاقتصادية بعد الجائحة والهجوم الخطير على مبنى الكابيتول وكان مثاليا في دعمه لأوكرانيا في مواجهة عدوان بوتين الروسي، إنها لفتة عظيمة من رئيس عظيم ناضل دائما من أجل الديمقراطية والحرية".



رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس



- أفاد هاريس في بيان "نيابة عن شعب وحكومة أيرلندا. أود أن أشكرك سيدي الرئيس على قيادتك العالمية وصداقتك وأنت تعلن أنك لن تترشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024".



- اعتبر أن بايدن "كان في جميع المناصب التي شغلها، دائما صوتا لا يتزعزع وعاملا شغوفا من أجل السلام في أيرلندا، وبلدنا مدين له بدين كبير لذلك".



رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره



- في بيان لرويترز قال يوناس: "أحترم قرار الرئيس جو بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه. برر القرار بالقول إنه يغلب مصلحة البلاد، وهذا المنطق يستحق الاحترام".



- وفقا ليوناس "كان جو بايدن أحد أبرز السياسيين الأميركيين على مدى عدة عقود، ورئيسا نفذ العديد من الإصلاحات المهمة. وأنا أشيد به بشكل خاص لقيادته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأتطلع إلى العمل مع بايدن كرئيس للولايات المتحدة حتى نهاية يناير".



رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك



أشاد ببايدن ووصفه بأنه الذي "جعل الديمقراطية أقوى".



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي



شكر بايدن على قراراته "الجريئة" بشأن أوكرانيا. (سكاي نيوز)