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عربي-دولي
تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس
Lebanon 24
22-07-2024
|
01:21
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طالب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان غزة بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة خان يونس قبل عملية كبيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الدعوة إلى إخلاء هذه المناطق يأتي بعد نشاط ملحوظ و"إطلاق صواريخ" على إسرائيل، بحسب بيان الجيش.
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