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عربي-دولي

أطلقتها أوكرانيا ليلا.. موسكو تؤكد إسقاط 75 طائرة مسيّرة

Lebanon 24
22-07-2024 | 02:14
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أكدت روسيا إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها خلال ليل الأحد الإثنين، 47 منها في أجواء منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مفصّل إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف"، إضافة إلى 17 فوق بحر آزوف والبحر الأسود، و8 في أجواء منطقة كراسنودار.
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كذلك، اعترضت الدفاعات طائرة مسيّرة في أجواء كل من مناطق بيلغورود وفورونيغ وسمولنسك، بحسب البيان.(سكاي نيوز)




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