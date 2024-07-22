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الكشف عن نسبة الديمقراطيين المؤيدين لترشيح هاريس لانتخابات الرئاسة الأميركية

Lebanon 24
22-07-2024 | 02:16
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ذكرت شبكة CNN أن أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يؤيدون ترشيح كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب.
 

وذكر التقرير: "لقد أيد علانية ما لا يقل عن 27 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب الرئيس - وهذا يمثل غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ".
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ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يبلغ 47 شخصا.
 
بالإضافة إلى ذلك، أيّد ما لا يقل عن 60 ديمقراطيا في مجلس النواب ترشيح هاريس. حسبما ذكره تقرير الشبكة الأميركية.
 
يشار إلى أن بايدن، أعلن أمس الأحد أنه لن يسعى لإعادة انتخابه. وعلى التوازي مع ذلك، أعلن تأييده ترشيح نائبته كامالا هاريس. (روسيا اليوم)
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