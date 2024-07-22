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بعد فترة وجيزة من إصدار إسرائيل أمرا بالإخلاء.. استشهاد 16 فلسطينيا في خان يونس

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:42
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أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ان ما لا يقل عن 16 فلسطينيا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية على مناطق في شرق خان يونس، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار إسرائيل أمرا بإخلاء بعض الأحياء عقب ما قال إنه تجدد لهجمات من هذه المناطق.
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وذكر الجيش أنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية في المواصي من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.

وأشار مسؤولو الصحة الفلسطينيون إلى أن 16 على الأقل استشهدوا في قصف بالدبابات الإسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وقالت مصادر إن المنطقة تعرضت للقصف أيضا عن طريق الجو.

وورد في بيان الجيش أن الأوامر الجديدة سببها تجدد هجمات فلسطينية، منها إطلاق صواريخ من المناطق المستهدفة في شرق خان يونس.

وقال فلسطينيون إن أوامر الإخلاء لا تشمل المنشآت الصحية.

ويقول الفلسطينيون والأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة.(سكاي نيوز)

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