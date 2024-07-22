إصابات بعملية طعن في مستوطنة إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.. والمنفذ يحمل الجنسية الكندية (فيديو وصور)

أصيب شخصان على الأقل، في عملية طعن قرب مستوطنة نتيف هعسراه المحاذية لقطاع غزة.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مسعفين من نجمة داود الحمراء قدموا إلى مكان الحادث، وقدموا العلاج الطبي اللازم للمصابين، فيما تم تحييد منفذ العملية.

🎥- مصادر عبرية: لحظة قتل جنود الجيش لمواطن أمريكي بعد محاولة تنفيذه عملية طعن عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" pic.twitter.com/SU1XdONX2I — عربي بوست (@arabic_post) July 22, 2024 Advertisement

وبحسب هيئة البث العبرية، فإن الشخص يحمل الجنسية الأميركي، وصل إلى بوابة "نتيف هعسراه" وأخرج سكينًا وحاول طعن جنود وأفراد أمن إسرائيليين عند مدخل البوابة وتم تحييده.

في المقابل، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تحييد منفذ عملية الطعن في نتيف هعسراه، وهو مواطن كندي مسلم دخل إسرائيل كسائح.